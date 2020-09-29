Артиллерийские обстрелы и уничтоженная техника. Армения и Азербайджан отчитались о ночных боях в Карабахе — видео

Минобороны Азербайджана рассказало о ходе ночных столкновений в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Вооружённые силы Армении попытались вернуть утраченные позиции в направлениях Физули — Джебраил и Агдара — Тертер, но их попытки были пресечены. Также военное ведомство заявило об уничтожении колонны бронетехники ВС Армении и артиллерийской батареи.
Кроме того, утром Вооружённые силы Азербайджана уничтожили один танк, одну машину и десять человек личного состава противника.
— Бои продолжаются. Противник отступает, неся большие потери, — заявили в Баку.
Также сообщается, что армянские вооружённые силы обстреляли город Дашкесан. Минобороны Азербайджана пообещало адекватный ответ.
Минобороны Нагорного Карабаха показало новые фотографии потерь АзербайджанаРанее в республике заявили, что сбили самолёт ВВС противника.
В свою очередь в Армении заявили, что столкновения с Азербайджаном продолжались всю ночь. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
По её словам, бои сопровождаются артиллерийскими обстрелами азербайджанской артиллерии.
— Армянские подразделения по нескольким направлениям отразили атаки азербайджанских военных, причинив противнику значительные потери живой силы и техники, — написала Степанян.
Пресс-секретарь пообещала в скором времени предоставить видео боевых действий. Тем временем представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в "Фейсбуке", что противник начал сильную артиллерийскую подготовку и готовится к атаке.
Эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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