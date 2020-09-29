Артиллерийские обстрелы и уничтоженная техника. Армения и Азербайджан отчитались о ночных боях в Карабахе — видео

Минобороны Азербайджана рассказало о ходе ночных столкновений в Нагорном Карабахе. Отмечается, что Вооружённые силы Армении попытались вернуть утраченные позиции в направлениях Физули — Джебраил и Агдара — Тертер, но их попытки были пресечены. Также военное ведомство заявило об уничтожении колонны бронетехники ВС Армении и артиллерийской батареи.

Кроме того, утром Вооружённые силы Азербайджана уничтожили один танк, одну машину и десять человек личного состава противника.

— Бои продолжаются. Противник отступает, неся большие потери, — заявили в Баку.

Также сообщается, что армянские вооружённые силы обстреляли город Дашкесан. Минобороны Азербайджана пообещало адекватный ответ.

В свою очередь в Армении заявили, что столкновения с Азербайджаном продолжались всю ночь. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

По её словам, бои сопровождаются артиллерийскими обстрелами азербайджанской артиллерии.

— Армянские подразделения по нескольким направлениям отразили атаки азербайджанских военных, причинив противнику значительные потери живой силы и техники, — написала Степанян.