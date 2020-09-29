УЕФА не будет отменять матчи сборных Армении и Азербайджана из-за конфликта в Карабахе

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не повлияет на запланированные на октябрь матчи футбольных сборных этих двух стран в Лиге наций. Встречи отменяться или переноситься не будут, уточнили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

— УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием, — сообщили News.ru представители международной футбольной организации.

Отметим, матч Армения — Грузия должен пройти 11 октября. 13 октября в Баку сборная Азербайджана принимает команду Кипра.