УЕФА не будет отменять матчи сборных Армении и Азербайджана из-за конфликта в Карабахе

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не повлияет на запланированные на октябрь матчи футбольных сборных этих двух стран в Лиге наций. Встречи отменяться или переноситься не будут, уточнили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
— УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием, — сообщили News.ru представители международной футбольной организации.
Отметим, матч Армения — Грузия должен пройти 11 октября. 13 октября в Баку сборная Азербайджана принимает команду Кипра.
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Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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