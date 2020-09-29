Пашинян призвал Меркель "обуздать агрессивное поведение" Турции в Нагорном Карабахе

Германия должна приложить все усилия, чтобы обуздать агрессию Турции в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне эскалации конфликта на Южном Кавказе.

— Пашинян отметил, что с начала июльских событий (летнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе. — Прим. Лайфа) Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения её вовлечения в регион, — заявили в пресс-службе Правительства Армении.

Как уточнили представители кабмина, Ангела Меркель выразила "глубокую озабоченность" сложившейся ситуацией. В то же время немецкий канцлер подчеркнула, что разрешением карабахской проблемы может стать только мирное урегулирование и переговоры сторон в рамках Минской группы ОБСЕ.