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Пашинян призвал Меркель "обуздать агрессивное поведение" Турции в Нагорном Карабахе

Премьер Армении заявил, что Анкара проявляет беспрецедентную активность в регионе.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Sohn

Германия должна приложить все усилия, чтобы обуздать агрессию Турции в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне эскалации конфликта на Южном Кавказе.

Пашинян отметил, что с начала июльских событий (летнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе. — Прим. Лайфа) Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения её вовлечения в регион, — заявили в пресс-службе Правительства Армении.

Как уточнили представители кабмина, Ангела Меркель выразила "глубокую озабоченность" сложившейся ситуацией. В то же время немецкий канцлер подчеркнула, что разрешением карабахской проблемы может стать только мирное урегулирование и переговоры сторон в рамках Минской группы ОБСЕ.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Вардениса. Там полыхает автобус

В свою очередь Баку заявляет о применении артиллерии якобы в ответ на обстрел своих территорий.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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