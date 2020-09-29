Армения пригрозила применить против Азербайджана оружие с широким радиусом поражения

Армения может быть вынуждена применить в боях с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения в ответ на использование противником тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

По её словам, азербайджанские войска выводят "логику и масштабы боевых действий на новый уровень". Представитель Минобороны уточнила, что 29 сентября противник перешёл к наступательным действиям вдоль всей линии фронта и использовал тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, крупнокалиберную артиллерию, установки "Смерч".

— Минобороны предупреждает, что армянские Вооружённые силы вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях, — написала Степанян в "Фейсбуке".

Представительница ведомства не стала уточнять, какое именно оружие она имеет в виду. Но напомним, что Армения в 2016 году первой из зарубежных стран получила российские ракетные комплексы "Искандер". Они были продемонстрированы в том же году на параде ко Дню независимости страны. При этом ранее Ереван заявил, что применит "Искандеры" в случае вмешательства в конфликт Турции и её истребителей F-16.