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Армения пригрозила применить против Азербайджана оружие с широким радиусом поражения

На вооружении республики с 2016 года находятся российские ракетные комплексы "Искандер".

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Армения может быть вынуждена применить в боях с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения в ответ на использование противником тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

По её словам, азербайджанские войска выводят "логику и масштабы боевых действий на новый уровень". Представитель Минобороны уточнила, что 29 сентября противник перешёл к наступательным действиям вдоль всей линии фронта и использовал тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, крупнокалиберную артиллерию, установки "Смерч".

Минобороны предупреждает, что армянские Вооружённые силы вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях,написала Степанян в "Фейсбуке".

Представительница ведомства не стала уточнять, какое именно оружие она имеет в виду. Но напомним, что Армения в 2016 году первой из зарубежных стран получила российские ракетные комплексы "Искандер". Они были продемонстрированы в том же году на параде ко Дню независимости страны. При этом ранее Ереван заявил, что применит "Искандеры" в случае вмешательства в конфликт Турции и её истребителей F-16.

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В свою очередь Баку заявляет о применении артиллерии якобы в ответ на обстрел своих территорий.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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