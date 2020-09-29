Армения заявила об уничтожении двух азербайджанских вертолётов

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила в ходе конфликта два азербайджанских вертолёта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
— Подразделения ВС Арцаха (Карабаха. — Прим. ред.) уничтожили из ПЗРК "Игла" на восточном направлении два вертолёта противника, — написала представитель военного ведомства в "Фейсбуке".
Горящий металл. Азербайджан и Армения обнародовали новое видео с уничтожением техники друг другаОбострение вооружённого конфликта между странами продолжается с 27 сентября.
Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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