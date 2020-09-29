На продуктовых базах в Москве усилили охрану на фоне конфликта в Карабахе

На московских продуктовых базах, где работают выходцы из Армении и Азербайджана, усилили охрану на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в беседе с Лайфом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
— Охрана там и так была, и она усилена. Сейчас ведём мониторинг, отслеживаем по крупным базам, где есть представители и той, и другой стран, что у них там происходит. Мы мониторим те объекты, где возможны скопления тех и других лиц, пока наблюдаем за ситуацией. Информации о том, что у них какие-то проблемы, не поступало, — отметил он.
По его словам, департамент на связи и с владельцами баз, и с диппредставительствами.
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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. В течение 29 сентября стороны продолжают сообщать о взаимных обстрелах и потерях.
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