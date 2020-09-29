Нагорный Карабах. Четвёртый день противостояния. Онлайн

В ночь на 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вооружённые силы двух стран начали обстреливать друг друга, уничтожать танки, бронетехнику и применять артиллерию. О четвёртом дне противостояния можно узнать из онлайн-репортажа Лайфа.
Главной темой последних часов стал якобы сбитый самолёт Су-25 ВВС Армении. В Ереване обвинили в этом Турцию, но Анкара, как и Баку, опровергает свою причастность.
В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом истребителе Су-25. Кроме того, он заявил, что с момента начала боевых действий было уничтожено 137 танков и единиц бронетехники Азербайджана, сбито 72 беспилотника, семь вертолётов и самолёт, а также убито 790 военных.
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