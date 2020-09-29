Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Нагорный Карабах. Четвёртый день противостояния. Онлайн

Главной темой последних часов стал якобы сбитый самолёт Су-25 ВВС Армении.

95

В ночь на 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вооружённые силы двух стран начали обстреливать друг друга, уничтожать танки, бронетехнику и применять артиллерию. О четвёртом дне противостояния можно узнать из онлайн-репортажа Лайфа.

Главной темой последних часов стал якобы сбитый самолёт Су-25 ВВС Армении. В Ереване обвинили в этом Турцию, но Анкара, как и Баку, опровергает свою причастность.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом истребителе Су-25. Кроме того, он заявил, что с момента начала боевых действий было уничтожено 137 танков и единиц бронетехники Азербайджана, сбито 72 беспилотника, семь вертолётов и самолёт, а также убито 790 военных.

Выбор редакции

"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовике

сегодня в 20:11

Сыновья войны. Как будут действовать сирийские боевики в горах Армении

сегодня в 18:35

Первого премьера Украины назвали мерзавцем и предложили исключить из контактной группы по Донбассу за отрицание войны с Россией

сегодня в 20:49

Прокурор ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения бывшему срочнику Шамсутдинову

сегодня в 21:07

СМИ: В крови погибшей дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное

сегодня в 20:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.