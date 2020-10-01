"В нём дух и родина моя!" Поэт прочёл стихотворение про Карабах на борту самолёта из Москвы в Ереван — видео

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На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, или Арцахе (самоназвание региона. — Прим. Лайфа), в Армению возвращаются некоторые выходцы из республики, проживающие в России. Среди тех, кто накануне отправился в Ереван, оказался член профессионального Союза писателей России, почётный член Союза писателей Армении Сергей Булычев. На борту самолёта, следовавшего из Москвы, состоялась премьера его нового стихотворения про Арцах.

— Арцах! Армянская земля, в нём дух и родина моя! В нём сила веры армянина, отчизна истинного сына, — прочёл поэт.

Когда автор закончил стихотворение, в салоне самолёта раздались овации. Подавляющее большинство пассажиров, как мужчины, так и женщины, решили вернуться на родину, чтобы поддержать соотечественников.

— Наш Карабах, мы его защитим, всех, кто живёт в Армении, в Карабахе, — заявила одна из пассажирок журналисту Лайфа.