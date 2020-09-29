Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

Армения использует своё право на самооборону, потому что происходящие события в Нагорном Карабахе иначе как угроза существованию армянского народа не воспринимаются. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
— Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону, — сказал президент Армении.
Пашинян призвал мировое сообщество вмешаться в события и надавить на Турцию как один из главных источников нестабильности в регионе.
— Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает, — добавил Пашинян.
Армянский лидер отметил, что он выступает за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, должны быть продолжены переговоры на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ, однако сперва необходимо прекратить боевые действия.
Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергаютПо версии Еревана, истребитель находился на территории Азербайджана.
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
Комментариев: 0