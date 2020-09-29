Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

Президент Армении призвал мировое сообщество заставить Турцию уйти с Южного Кавказа.

1003
Post cover

Президент Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Армения использует своё право на самооборону, потому что происходящие события в Нагорном Карабахе иначе как угроза существованию армянского народа не воспринимаются. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону, — сказал президент Армении.

Пашинян призвал мировое сообщество вмешаться в события и надавить на Турцию как один из главных источников нестабильности в регионе.

Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает, — добавил Пашинян.

Армянский лидер отметил, что он выступает за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, должны быть продолжены переговоры на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ, однако сперва необходимо прекратить боевые действия.

Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергают

По версии Еревана, истребитель находился на территории Азербайджана.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.