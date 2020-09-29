Ведущая армянского канала заплакала в прямом эфире, зачитывая список погибших

Ведущая новостей Первого канала Армении зачитывала список военных, погибших в Карабахе во время конфликта, пишет АМИ "Новости-Армения". Постепенно голос девушки начал дрожать, и, когда на экране появился кадр из другого сюжета, она не совладала с эмоциями и расплакалась в прямом эфире. На видео можно слышать, что она делает глоток воды, чтобы успокоиться.
Видео © YouTube / Armenian Public TV
Эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Власти Азербайджана и Армении взаимно обвинили друг друга в применении оружия против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, Армении, а также некоторых районах Азербайджана объявили военное положение. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе и возвращению к переговорам.
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