Армения показала видео с уничтожением азербайджанского беспилотника

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанского летательного аппарата в Нагорном Карабахе. На кадрах видно, как ракета достигает цели, после чего, предположительно, беспилотник вспыхивает в воздухе.
Ранее сегодня сообщалось о двух сбитых вертолётах ВС Азербайджана. Минобороны Армении сообщило, что две винтокрылые машины противника были уничтожены с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Армения пригрозила применить против Азербайджана оружие с широким радиусом пораженияНа вооружении республики с 2016 года находятся российские ракетные комплексы "Искандер".
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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