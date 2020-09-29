Армения показала видео с уничтожением азербайджанского беспилотника

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанского летательного аппарата в Нагорном Карабахе. На кадрах видно, как ракета достигает цели, после чего, предположительно, беспилотник вспыхивает в воздухе.

Ранее сегодня сообщалось о двух сбитых вертолётах ВС Азербайджана. Минобороны Армении сообщило, что две винтокрылые машины противника были уничтожены с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".