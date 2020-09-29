Посол Азербайджана раскрыл детали встречи в российском МИД

В МИД РФ завершились встречи с участием послов Азербайджана и Армении. Об этом рассказал Лайфу представитель Баку Полад Бюльбюль-оглы. По словам дипломата, на встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко​​​ и первый замминистра МВД Александр Горовой. При этом со своим армянским коллегой посол Азербайджана не пересекался.

— На встрече была озвучена просьба от административных органов, чтобы на территории России в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе не повторились июльские события, которые происходили в Москве, — пояснил Бюльбюль-оглы. — Известно, что были и с той, и с другой стороны противоправные действия, нападения на кафе, магазины... Это естественное желание российской стороны, чтобы на их территории был порядок. Мы внимательно относимся к этому предупреждению.

Собеседник Лайфа отметил, что аналогичный призыв сегодня услышал и армянский посол. Теперь они должны донести содержание встречи до членов своих диаспор.