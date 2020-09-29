Посол Азербайджана раскрыл детали встречи в российском МИД
В МИД РФ завершились встречи с участием послов Азербайджана и Армении. Об этом рассказал Лайфу представитель Баку Полад Бюльбюль-оглы. По словам дипломата, на встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и первый замминистра МВД Александр Горовой. При этом со своим армянским коллегой посол Азербайджана не пересекался.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
— На встрече была озвучена просьба от административных органов, чтобы на территории России в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе не повторились июльские события, которые происходили в Москве, — пояснил Бюльбюль-оглы. — Известно, что были и с той, и с другой стороны противоправные действия, нападения на кафе, магазины... Это естественное желание российской стороны, чтобы на их территории был порядок. Мы внимательно относимся к этому предупреждению.
Собеседник Лайфа отметил, что аналогичный призыв сегодня услышал и армянский посол. Теперь они должны донести содержание встречи до членов своих диаспор.
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Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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