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Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергают

По версии Еревана, истребитель находился на территории Азербайджана.

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Истребитель F-16 ВВС Турции. Фото © ТАСС / DPA / Ingo Wagner

Турецкий истребитель F-16 сбил военный самолёт Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщила представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Как уточнила Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с азербайджанского аэродрома в городе Гяндже. Самолёт прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец-Масрик и Сотк в самой Армении. F-16 атаковал армянский штурмовик с азербайджанской территории, находясь на высоте более восьми тысяч метров. При этом Су-25 ВВС Армении находился в воздушном пространстве своей страны.

Самолёт был сбит в воздушной зоне Республики Армения. К сожалению, лётчик героически погиб, — написала Степанян.

В Турции поспешили опровергнуть заявления из Еревана. Это сделал пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана в интервью "Блумберг". А в Азербайджане с опровержением выступило Министерство обороны.

Горящий металл. Азербайджан и Армения обнародовали новое видео с уничтожением техники друг друга

Обострение вооружённого конфликта между странами продолжается с 27 сентября.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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