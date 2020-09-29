Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергают

Турецкий истребитель F-16 сбил военный самолёт Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщила представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Как уточнила Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с азербайджанского аэродрома в городе Гяндже. Самолёт прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец-Масрик и Сотк в самой Армении. F-16 атаковал армянский штурмовик с азербайджанской территории, находясь на высоте более восьми тысяч метров. При этом Су-25 ВВС Армении находился в воздушном пространстве своей страны.

— Самолёт был сбит в воздушной зоне Республики Армения. К сожалению, лётчик героически погиб, — написала Степанян.

В Турции поспешили опровергнуть заявления из Еревана. Это сделал пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана в интервью "Блумберг". А в Азербайджане с опровержением выступило Министерство обороны.