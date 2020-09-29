Алиев назвал требования Армении неприемлемыми, а роль Турции стабилизирующей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемыми требования Армении по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что переговоров с Ереваном с учётом его нынешней позиции быть не может.
— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, — сказал Алиев в эфире канала "Россия-1".
По его словам, Ереван настаивает на переговорах с "марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет". Азербайджанский лидер считает, что Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования по региону.
Алиев также заверил, что Турция не является стороной конфликта, в нём не участвует и в этом нет необходимости. По его словам, роль Анкары носит исключительно "стабилизирующий характер" в регионе.
"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с АрмениейАлиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.
Эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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