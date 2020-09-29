Алиев назвал требования Армении неприемлемыми, а роль Турции стабилизирующей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемыми требования Армении по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что переговоров с Ереваном с учётом его нынешней позиции быть не может.

— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, — сказал Алиев в эфире канала "Россия-1".

По его словам, Ереван настаивает на переговорах с "марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет". Азербайджанский лидер считает, что Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования по региону.