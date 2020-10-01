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У Макрона есть доказательства переброски боевиков из Сирии в Нагорный Карабах

Французский лидер выразил готовность делиться всей имеющейся информацией о происходящем в регионе с Трампом и Путиным.

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Фото © Dominika Zarzycka / NurPhoto via Getty Images

Французские власти располагают фактами, доказывающими направление джихадистских группировок из Сирии в Карабах. Об этом в четверг заявил Эмманюэль Макрон перед началом европейского саммита в Брюсселе. При этом он выразил готовность делиться всей имеющейся информацией о конфликте в регионе с Трампом и Путиным.

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Боевики, переброшенные из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, по мнению экспертов, могут принять участие в вооружённой провокации, после которой в регионе может начаться полномасштабная война.

Сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооружённым действиям в Карабахе, — проинформировал французский лидер.

Макрон заметил, что "это очень серьёзный и новый фактор".

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Лидеры стран выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Ранее телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.

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Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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