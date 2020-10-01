У Макрона есть доказательства переброски боевиков из Сирии в Нагорный Карабах

Французские власти располагают фактами, доказывающими направление джихадистских группировок из Сирии в Карабах. Об этом в четверг заявил Эмманюэль Макрон перед началом европейского саммита в Брюсселе. При этом он выразил готовность делиться всей имеющейся информацией о конфликте в регионе с Трампом и Путиным.

— Сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооружённым действиям в Карабахе, — проинформировал французский лидер.

Макрон заметил, что "это очень серьёзный и новый фактор".

Ранее телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.