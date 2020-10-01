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Григорий Лепс из-за коронавируса лишился бизнеса

Правда, на достаток артиста это вряд ли сильно повлияет.

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Григорий Лепс. Фото © Instagram / gvleps

Известный российский певец Григорий Лепс из-за пандемии коронавируса лишился бизнеса — в центре Москвы закрылась его кулинарная лавка "Пироги", которую артист открыл буквально год назад.

Как сообщает "Стархит", заведение приостановило работу несколько дней назад. По словам сотрудников, кафе не приносило ожидаемого дохода, а во время весеннего пика CoViD-19 стало убыточным. Как минимум большое количество средств уходило на аренду помещения на Пятницкой улице.

У Лепса также есть собственная линия очков и ювелирных украшений, алкогольной продукции, компания по производству фермерских продуктов. Продолжают работу и рестораны певца — "Рюмка водки" на Петровке и "Лесной", где музыкант, вероятно, просто выполняет роль медийного лица.

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Теперь он относит себя к людям, которые ничего не боятся.

Ранее Лайф сообщал, что россияне бросились скупать недвижимость в Сочи из-за пандемии.

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