Настя Каменских в купальнике пожелала всем доброго утра, и фанаты позавидовали её мужу

Известная 33-летняя певица Настя Каменских долгое время боролась с лишним весом. Поэтому стоило звезде от него избавиться, как её страница в "Инстаграме" запестрела откровенными снимками в купальниках и нижнем белье. Но нельзя сказать, что фанаты сопротивляются такой осаде. Каждое фото они встречают одобрительными возгласами, не стала исключением и последняя публикация.

Фото © Instagram / kamenskux

На новом снимке Настя предстала в белом купальнике, который выгодно смотрелся в сочетании с её загорелой кожей. Особенно наряжаться певица не стала — отказалась от макияжа и распустила волосы. Зато об украшениях она не забыла, выбрав золотую подвеску и браслет на ногу. Звезда удобно устроилась на лежаке, продемонстрировав идеальную фигуру и пожелав всем доброго утра.

Фото © Instagram / kamenskux

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Фото © Instagram / kamenskux