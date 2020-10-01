Настя Каменских в купальнике пожелала всем доброго утра, и фанаты позавидовали её мужу

Известная 33-летняя певица Настя Каменских долгое время боролась с лишним весом. Поэтому стоило звезде от него избавиться, как её страница в "Инстаграме" запестрела откровенными снимками в купальниках и нижнем белье. Но нельзя сказать, что фанаты сопротивляются такой осаде. Каждое фото они встречают одобрительными возгласами, не стала исключением и последняя публикация.
На новом снимке Настя предстала в белом купальнике, который выгодно смотрелся в сочетании с её загорелой кожей. Особенно наряжаться певица не стала — отказалась от макияжа и распустила волосы. Зато об украшениях она не забыла, выбрав золотую подвеску и браслет на ногу. Звезда удобно устроилась на лежаке, продемонстрировав идеальную фигуру и пожелав всем доброго утра.
Потап везунчик!))
Богиня любви и музыки
Самые красивые ножки! 👍
Настя Каменских — 33-летняя украинская певица, которая прославилась далеко за пределами родины. Благодаря её последним работам на испанском языке девушку полюбили в Испании и Мексике. Хоть после распада дуэта "Потап и Настя" певица и занялась сольной карьерой, бывший коллега не переставал ей во всём помогать. И немудрено, ведь, устав скрывать свои отношения, пара наконец-то поженилась в 2019 году.
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