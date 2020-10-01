AC/DC вернулась на сцену с "новым" составом
В последний раз коллектив выступал вместе в 2016 году.
Легендарная австралийская рок-группа AC/DC спустя несколько лет после своего распада и кончины одного из её основателей, Малькольма Янга, вернётся на сцену. По данным СМИ, у музыкантов давно готов новый альбом. Их совместная фотография была опубликована в аккаунте коллектива в "Твиттере".
ARE YOU READY? #PWRUP pic.twitter.com/8gLuBElOci— AC/DC (@acdc) September 30, 2020
"Вы готовы?" — гласит подпись к публикации.
На фотографии изображены гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг, помимо них в составе группы в качестве вокалиста будет выступать покинувший коллектив в 2016 году Брайан Джонс, а также бас-гитарист Клифф Уильямс. Последний также уходил из группы, но уже в 2017 году. Сидеть за барабанами будет Фил Радд, который ушёл из AC/DC ещё раньше, в 2015 году, на фоне скандала с обвинениями в хранении наркотиков.
Как передаёт портал NME, первые слухи о воссоединении AC/DC появились ещё в 2018 году, якобы тогда музыканты начали работу над новым альбомом в память об их покойном ритм-гитаристе Малькольме Янге. По данным журналистов, пластинка была готова ещё в конце июля, но её релиз перенесли из-за пандемии.