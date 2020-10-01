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AC/DC вернулась на сцену с "новым" составом

В последний раз коллектив выступал вместе в 2016 году.

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Легендарная австралийская рок-группа AC/DC спустя несколько лет после своего распада и кончины одного из её основателей, Малькольма Янга, вернётся на сцену. По данным СМИ, у музыкантов давно готов новый альбом. Их совместная фотография была опубликована в аккаунте коллектива в "Твиттере".

"Вы готовы?" — гласит подпись к публикации.

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В список также попали "Проснись и пой", Highway to Hell и "Цвет настроения чёрный".

На фотографии изображены гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг, помимо них в составе группы в качестве вокалиста будет выступать покинувший коллектив в 2016 году Брайан Джонс, а также бас-гитарист Клифф Уильямс. Последний также уходил из группы, но уже в 2017 году. Сидеть за барабанами будет Фил Радд, который ушёл из AC/DC ещё раньше — в 2015 году, на фоне скандала с обвинениями в хранении наркотиков.

Как передаёт портал NME, первые слухи о воссоединении AC/DC появились ещё в 2018 году, якобы тогда музыканты начали работу над новым альбомом в память об их покойном ритм-гитаристе Малькольме Янге. По данным журналистов, пластинка была готова ещё в конце июля, но её релиз перенесли из-за пандемии.

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