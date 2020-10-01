Дизайнер назвала способ борьбы с осенней депрессией

Осенняя хандра нередко одолевает жителей нашей планеты. Часто для того, чтобы побороть её, требуется поход к психологу, однако справиться с депрессией можно и другим путём, попутно прибавив уюта в своём жилище. Об этом заявила дизайнер Ксения Круглова в интервью радио Sputnik.

— В частности, можно обновить какие-то аксессуары. Всем из нас приятно прикасаться к красивым вещам, которыми мы пользуемся в быту каждый день, — уверена она.

По словам Кругловой, необходимо сперва определить, что из столовых приборов, подушек, вазочек и прочего вы чаще остального держите в руках или при взгляде на какой из предметов интерьера у вас поднимается настроение. Затем любимые вещи следует как-то выделить на фоне других, как вариант — расставить акценты с помощью белого цвета. Если создавать интерьер "как картину, играть с цветом", то приятные детали помогут побороть депрессию.