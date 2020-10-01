Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Семьи погибших в самой массовой стрельбе в истории США получат 800 млн долларов

Жертвами бойни три года назад стали 58 человек, несколько сотен пострадали.

141
Post cover

Фото © Twitter / CBS Evening News

Американская компания MGM Resorts выплатит 800 миллионов долларов родственникам жертв и пострадавшим от рук стрелка Стивена Пэддока, устроившего бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. Об этом сообщает Аssociated Рress.

Как уточняет агентство, судья округа Кларк (штат Невада) Линда Бэлл в своём кратком постановлении отметила "почти единодушное участие в урегулировании" вопроса заинтересованными сторонами.

Сын самого разыскиваемого грабителя. Кто устроил "рекорд" в Лас-Вегасе?

Стивен Крейг Пэддок — имя, ставшее за один день лидером по числу поисковых запросов в мире. Какими были мотивы действий этого человека, ставшего виновником бойни в Лас-Вегасе, самого массового убийства людей в США с применением огнестрельного оружия. Пэддок убил 58 человек и ранил свыше 500.

Из общей суммы 49 миллионов долларов заплатит непосредственно компания, владеющая отелем, в котором поселился стрелок. Оставшийся 751 миллион будет перечислен страховыми компаниями. В общей сложности выплаты получат более четырёх тысяч человек.

Стояли и ждали. Опубликовано видео работы полиции во время стрельбы в Лас-Вегасе

Напомним, три года назад 64-летний Стивен Пэддок из окна своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay расстрелял участников музыкального фестиваля на открытом воздухе Route 91 Harvest в Лас-Вегасе. Когда полиция попыталась прорваться к нему в номер, он покончил с собой. Следователи нашли у него бумагу, на которой было расписано, как убить больше людей. По версии следствия, мужчина был серьёзно болен психически.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.