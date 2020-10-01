Семьи погибших в самой массовой стрельбе в истории США получат 800 млн долларов

Сын самого разыскиваемого грабителя. Кто устроил "рекорд" в Лас-Вегасе? Стивен Крейг Пэддок — имя, ставшее за один день лидером по числу поисковых запросов в мире. Какими были мотивы действий этого человека, ставшего виновником бойни в Лас-Вегасе, самого массового убийства людей в США с применением огнестрельного оружия. Пэддок убил 58 человек и ранил свыше 500.