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В Нигерии музыканта приговорили к смертной казни за "богохульную" песню в WhatsApp

В Сети создали петицию об отмене решения суда, её уже подписали десятки тысяч человек по всей планете.

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Фото © change.org

В Нигерии местного музыканта приговорили к смертной казни через повешение после того, как он отправил в групповой чат в мессенджере WhatsApp богохульную песню. Об этом пишет Daily Mirror.

В композиции, за которую получил смертный приговор 22-летний исполнитель Яхая Шариф-Амину из города Кано, он упоминал Мухаммеда — по исламскому вероучению, последнего пророка и посланника Аллаха.

На первом судебном заседании молодой человек признал свою вину. Позже музыкант заявил, что совершил ошибку.

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Приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Директор международной правозащитной организации Amnesty International в Нигерии Осай Оджиго усомнился в справедливости судебного процесса и обвинения Шариф-Амину, основанного на сообщении в WhatsApp. Петицию, призывающую местные власти отменить приговор, подписали десятки тысяч человек по всей планете.

Однако губернатор штата Кано Абдуллахи Умар Гандудже сообщил, что подпишет смертный приговор после того, как завершится апелляционный процесс.

Я подпишу его без колебаний, — уточнил глава региона.

В свою очередь, эксперты ООН по правам человека также обеспокоились судебным делом 22-летнего музыканта.

Художественное выражение своего мнения и убеждений через музыку и иные средства массовой информации, даже если оно может задеть чувства верующих, защищено международным правом. Криминализация такого способа самовыражения незаконна. Музыка — не преступление, — подчеркнули они.

Ранее суд в Пакистане оправдал христианку, приговорённую к смертной казни за богохульство.

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