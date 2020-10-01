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Илон Маск отказался делать прививку от коронавируса

Сложившаяся "безвыходная ситуация" подкосила веру предпринимателя в человечество.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Миллиардер Илон Маск заявил, что, когда вакцина от коронавируса станет широко доступна, ни он, ни его семья не станут её применять, поскольку "не находятся в опасности". Об этом он рассказал в подкасте Sway журналистки Кары Свишер, передаёт Daily Star.

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Одного из них миллиардер назвал гением.

Я не подвержен риску, как и мои дети, — приводит издание слова основателя Tesla.

Журналистка обратила внимание Маска на то, что отказ от соблюдения мер социального дистанцирования может привести к ещё большему количеству погибших от инфекции. На это предприниматель ответил просто — "все умирают". И указал, что сейчас сложилась "безвыходная ситуация", которая подкосила его "веру в человечество из-за иррациональности людей в целом".

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По словам предпринимателя, технология поможет лечить неврологические заболевания.

Маск также отметил, что сам выступал против социальных ограничений из-за коронавируса и вёл такую же политику внутри своей компании SpaceX, работа которой не остановилась "ни на день" за всё время пандемии. По его словам, результатом стала в том числе отправка астронавтов в космос.

Напомним, в конце августа Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира.

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