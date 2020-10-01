Илон Маск отказался делать прививку от коронавируса

Миллиардер Илон Маск заявил, что, когда вакцина от коронавируса станет широко доступна, ни он, ни его семья не станут её применять, поскольку "не находятся в опасности". Об этом он рассказал в подкасте Sway журналистки Кары Свишер, передаёт Daily Star.

— Я не подвержен риску, как и мои дети, — приводит издание слова основателя Tesla.

Журналистка обратила внимание Маска на то, что отказ от соблюдения мер социального дистанцирования может привести к ещё большему количеству погибших от инфекции. На это предприниматель ответил просто — "все умирают". И указал, что сейчас сложилась "безвыходная ситуация", которая подкосила его "веру в человечество из-за иррациональности людей в целом".

Маск также отметил, что сам выступал против социальных ограничений из-за коронавируса и вёл такую же политику внутри своей компании SpaceX, работа которой не остановилась "ни на день" за всё время пандемии. По его словам, результатом стала в том числе отправка астронавтов в космос.