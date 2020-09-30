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    В России из аптек и больниц изымают полтора десятка партий препарата от рака

    В России обнаружили несколько партий лекарства для онкологических больных "Карбоплатин-ЛЭНС", имеющих проблемы с качеством. Компания-производитель "Верофарм" была вынуждена сообщить об этом в Росздравнадзор, который распорядился изъять опасные партии из аптек и больниц.

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    Фото © Shutterstock

    Согласно документам Росздравнадзора, которые оказались в распоряжении Лайфа, из оборота изымают концентрат для приготовления раствора "Карбоплатин-ЛЭНС" сразу 13 серий, изготовленных на заводе во Владимирской области: 30917, 10318, 21118, 10118, 20318, 31018, 10119, 10118, 20718, 31018, 10219, 10118, 21018. Лекарство уже отправили в аптеки и больницы по всей стране, поэтому теперь его попытаются оперативно найти и изъять. В общей сложности это несколько тысяч упаковок.

    Как выяснилось, "Карбоплатин-ЛЭНС" из этих партий попал под запрет из-за нештатных цветности и примесей.

    Если мы говорим о показателе "цветность", то лекарство не соответствует по цвету. Говоря про примеси, стоит отметить, что производитель, регистрируя лекарство, указывает, как оно должно выглядеть, из чего состоит, какие заложены пропорции. Именно по этим показателям "Карбоплатин-ЛЭНС" не соответствует заявленным критериям качества, — пояснила советник Росздравнадзора Ольга Малева.

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    Эксперты говорят, что в случае онкологических заболеваний в характеристиках лекарства, которые используют больные, важна каждая мелочь.

    От некачественных препаратов развиваются токсические характеристики. Как правило, злокачественная опухоль имеет такие характеристики, что может быть не чувствительна к препарату. Поэтому в случае с раковыми больными важно, чтобы в препарате были соблюдены все нормы, даже самые незначительные, — рассказала Лайфу эксперт Ассоциации клинических фармакологов Екатерина Бройдо.

    Подлежащий изъятию препарат применяется при лечении разных видов онкологических заболеваний. Например, раствор "Карбоплатина-ЛЭНС" лечит рак лёгких, шейки матки, а также злокачественные опухоли головы и шеи. Лекарство, как правило, вводится внутривенно. Выглядит оно просто: небольшая стеклянная бутылка в коробке бежевого цвета.

    Фото © Roszdravnadzor.gov.ru

    Фото © Roszdravnadzor.gov.ru

    Это очень важный препарат. Он входит в схемы терапии онкологических больных. Он широко применяем. Его клиническая эффективность доказана, он изучен, — отметила врач-онколог Анастасия Полянская.

    Лекарство стоит недорого на фоне других препаратов для лечения онкологии. Его стартовая цена — от тысячи рублей. Если сравнивать с аналогами этого препарата, то можно увидеть, что цены на них намного выше — от двух тысяч рублей. Поэтому "Карбоплатин-ЛЭНС" приобрёл популярность среди врачей-онкологов.

    Доступное средство

    Впервые "Карбоплатин" был синтезирован в университете штата Мичиган, США, и разработан в институте раковых клеток в Лондоне в 2004 году. В это же время он начал применяться в клинической практике.

    На фармацевтическом рынке препарат известен как достаточно дешёвый аналог дорогих лекарств от рака. Он работает по принципу торможения деления клетки через воздействие на составляющие её ДНК. Таким образом организм пациента борется с раковыми опухолями.

    Раковый скандал

    Фото © Shutterstock

    Фото © Shutterstock

    Примечательно, что компания "Верофарм" уже была замечена в скандале, связанном с лекарством от рака молочной железы. В 2011 году французская компания Sanofi Avensis подала в суд на российский "Верофарм".

    Французская компания выпускала лекарство от рака молочной железы под названием "Доцетаксел", а российская производила его аналог "Таксотер". Действие патента на производство истекло ещё в 2010 году, и, несмотря на это, препарат производился на территории РФ. Sanofi Avensis удалось выиграть суд и запретить крупнейшей российской компании "Верофарм" производить это лекарство.

    Представители "Верофарма", услышав вопросы Лайфа о качестве препарата и о контроле на предприятии, бросили трубку.

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