Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?

Сына экс-главы Иркутской области Левченко задержали за махинации с лифтами на 185 миллионов рублей. Однако у семьи "народного" политика есть и другие коррупционные грехи. В историях, которые могут стать эпизодами уголовного дела, разбирался Лайф.

Тучи над кланом Левченко сгущались уже давно. Не зря бывший губернатор Иркутской области сам сложил полномочия после критики со стороны президента России Владимира Путина за провал работы по устранению последствий страшного паводка в Тулуне летом 2019 года. К коррупционным делам семьи правоохранители присматривались ещё в прошлом году. Именно тогда было возбуждено уголовное дело о махинациях с ремонтом лифтов. И только теперь выяснилось, что с этим преступлением связан губернаторский сын.

Андрей Левченко, сын экс-губернатора Сергея Левченко и депутат Законодательного собрания Иркутской области, был задержан по делу о хищении фирмой ООО "Звезда" средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Речь идёт о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Силовики уже провели обыски в доме экс-губернатора Сергея Левченко.

Сергей Левченко на церемонии официального вступления в должность. Фото © ТАСС /Александр Новиков

Речь идёт о скандальной истории по ремонту и замене лифтов в Иркутской области в 2017 году. Контракт на соответствующие работы выиграла компания, близкая к семье Левченко, "Звезда". Руководитель организации Олег Хамуляк был задержан ещё в прошлом году по этому же делу.

При аресте бизнесмена в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что он "связан близкой и доверенной связью" с иркутским губернатором Левченко, а также с его сыном, "который фактически осуществляет оперативное руководство ООО "Звезда". Действительно, сына экс-губернатора можно увидеть на одной фотографии рядом с Олегом Хамуляком.

Контракты с вопросом

Лайф нашёл контракт "Звезды" с фондом капитального ремонта. Оказалось, это была не первая попытка фирмы подключиться к бюджетным потокам. Коммерсанты подали заявки на участие в контрактах Фонда капитального ремонта на 460 миллионов рублей. Однако удалось бизнесменам получить только один контракт — на 119 миллионов рублей. Похоже, именно по этому контракту "Звезда" была замечена в махинациях.

Сын экс-губернатора Левченко и связанные с ним бизнесмены. © t.me / "50 оттенков Левченко"

Контракт как раз касался ремонта или замены признанного непригодным лифтового оборудования. Примечательно, что лифты меняли в простых панельных жилых многоквартирных домах в районном центре — городе Усть-Илимске. Треть домов, где проводили ремонт, по иронии расположены на улице Героев Труда. То есть друзья народного губернатора нажили миллионы рублей непосредственно на своих земляках, на простом народе.

Непонятно также, почему у чиновников из фонда капитального ремонта Иркутской области не возникло сомнений в том, что друзья губернатора способны выполнить взятые на себя обязательства. Судя по всему, у "Звезды" вообще не было свободных денег для работ — бизнесмены получили в Промсвязьбанке, опорном банке российской оборонки, гарантии на 173 миллиона рублей. Всё это в рамках контракта с Фондом капитального ремонта.

Соревнования по долгам

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Партнёры "Звезды" и налоговики неоднократно подавали к фирме иск о банкротстве. Но контора казалась непотопляемой. По случайному стечению обстоятельств проблемная "Звезда" имеет общий бизнес с дочерью экс-губернатора Левченко Татьяной Мордуевой. Причём эта доля находится под залогом у управляющей компании "Альфа-капитал". Дочь губернатора Мордуева тоже непростой человек. Её разыскивают судебные приставы. Судя по их базе, женщина просрочила долг в 3 млн рублей. Если уж дочери экс-чиновника сходят с рук такие долги, то компании как юридическому лицу и подавно.

Впрочем, на фоне долгов сына Левченко это сумма всё же блекнет. Его компания ЗАО "Стальконструкция" за последние пять лет набрала почти 400 млн рублей долгов. В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам. Остаются непогашенными 114 млн долгов.

В компании друзей семьи Левченко есть ещё один интересный персонаж, и он тоже присутствует на общей фотографии с Андреем Левченко и Олегом Хамуляком. Оба, напомним, стали обвиняемыми по делу о хищениях на ремонте лифтов. Речь идёт о Денисе Савчуке, который через цепочку фирм (в том числе "Ангарскстальконструкция") связан с семьёй губернатора. Савчук прославился тем, что его фирма БСК, несмотря на запрет прокуратуры, разбирала хозяйство закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, рабочие конторы вывозили с завода железнодорожные рельсы. Правоохранители сочли это банальным воровством.

Бывшая возлюбленная и бездонная кредитка

Вернёмся к главному герою — сыну экс-губернатора. Андрей Левченко мелькает в скандалах на протяжении всей своей карьеры. Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и невыплате зарплаты сотрудникам в 2014–2015 годах. Суммарный ущерб по обоим эпизодам составил 42 млн рублей. Были возбуждены два уголовных дела. Подвижек по ним пока нет.

А в 2013–2017 годах "Стальконструкция" Андрея Левченко участвовала в судебном процессе, связанном со строительством торгового центра "Новый" в Иркутске. Компанию Левченко-младшего выбрали тогда исполнителем монтажных работ. В итоге "Стальконструкция" с треском провалила свою часть строительства, сорвав все сроки и дедлайны. Грандиозные убытки понёс заказчик проекта.

Но в самый громкий скандал Андрей Левченко угодил из-за многочисленных интервью, которые раздавала журналистам его бывшая девушка.

Андрей Левченко и его бывшая девушка Мария Давыдова. Фото © Babr24

Мария Давыдова для Левченко-младшего не просто какое-то мимолётное увлечение. С этой девушкой он встречался долгих пять лет — за это время она стала важным винтиком в его финансовых схемах. Фактически Андрей Левченко забрал у Марии и использовал в своих целях её банковскую карту. Со стороны сына экс-губернатора эта была большая ошибка.

— Как-то он попросил мою карточку. Сказал, надо, выпросил пин-код, — призналась в СМИ Мария Давыдова. — Это был 2015 год, как раз перед выборами губернатора Иркутской области. Андрей Левченко клал на мою кредитку сотни тысяч рублей и сразу переводил политтехнологам, агитаторам и другим лицам, которые были связаны с предвыборной кампанией его отца Сергея Левченко.

Девушка рассказывала, что периодически её бывший начислял на карту даже шестизначные суммы, а затем оплачивал кому-то шикарные отели во Вьетнаме и Таиланде. Позже она узнала, что на курорты ездил сам экс-губернатор Сергей Левченко. Год назад Лайф писал о его путешествии в Австрию, где он жил в отеле — в номере за 32 тысячи рублей в сутки. По версии следствия, миллионы на счёт Давыдовой мог слать в том числе Олег Хамуляк, директор той самой злополучной "Звезды".

Отметим, что с карточки Марии Давыдовой оплачивались не только турпоездки и предвыборные кампании экс-губернатора Левченко. Согласно источнику Лайфа, с этого же счёта были оплачены билеты на чемпионат мира по футболу — 2018 стоимостью 750 тыс. рублей. Но и это ещё не всё. Эта же кредитка оказалась связана со строительством дворца семьи Левченко в пригороде Иркутска.

Андрей Левченко и Мария Давыдова рассталась год назад. Девушка говорит, что не смогла больше терпеть его и не захотела и дальше быть средством в достижении его целей. Наверняка это не все причины. Например, недавно Андрея Левченко заметили в компании двух молодых блондинок-инста-блогерш. Он повёз девочек отдыхать в номера базы отдыха "Чара" на Малом море. Фотографии их досуга утекли в Сеть. Региональным журналистам также удалось достать квитанцию, согласно которой Андрей Левченко оплатил три ночи в местном люксе.

Дворец семьи Левченко

Роскошный дворец Сергея Левченко находится на территории иркутской Рублёвки — в посёлке Ново-Разводная на побережье Чертугеевского залива — и выделяется даже на фоне соседских элитных коттеджей. Основное здание имеет площадь 1200 квадратов. Рядом строения поменьше: гостевой дом, отдельная терраса, фонтан, корпус для прислуги, будка охраны, гаражи и баня. Весь архитектурный ансамбль занимает два земельных участка — один принадлежит экс-губернатору, второй находится у него же в долгосрочной аренде. Любопытный факт, один из участков под дворцом Сергей Левченко купил за 50 тысяч рублей при номинальной стоимости в 3 млн рублей. Всё это имущество Сергей Левченко "забыл" указать в своих декларациях.

© facebook / Наталья Левченко

Когда иркутяне узнали о дворце своего губернатора, разразился скандал. Но горой за Сергея Левченко встала его супруга Наталья. Она опубликовала пост в своём фейсбуке, где заявила, что дом не лично их с мужем, а "наш" с соседями:

— Наш дом мы строим уже (страшно сказать!) более 20 лет. Раньше жили в квартире в Ангарске, сейчас живём в арендованной квартире в Иркутске. Хотелось бы завершить строительство и уже жить в своём доме, но там ещё очень много работы, — Наталья Левченко словно давила на жалость. Но стоит ли прибедняться этой семье. В распоряжении иркутских журналистов оказался договор на отделку массивом дуба библиотеки на третьем этаже дворца Левченко. Стоимость услуги и материалов превысили 1,5 млн рублей. Деньги переводились как раз с карты Марии Давыдовой. Можно только представить, сколько стоила отделка спальных комнат и гостиных…

После поднятой шумихи управделами президента провёл проверку, которая полностью подтвердила наличие незадекларированной недвижимости у действующего на тот момент губернатора.

Что касается Натальи Левченко, то на неё сейчас оформлен лишь один бизнес-актив — компания в сфере разработки компьютерного программного обеспечения ООО "Диана-Плюс". И, странное дело, фирма жены экс-губернатора работает себе в убыток. Каждый год минус 4–5 млн рублей.

Отцовские дела

Левченко-старший тоже неоднократно мелькал в скандалах. Например, в прошлом году ещё в бытность его губернатором привлёк к себе внимание прокуратуры из-за дорогостоящей поездки в Австрию.

Губернатор-коммунист и его свита поселились в роскошном отеле с фешенебельными номерами с коврами и дорогой мебелью, ванными комнатами из мрамора, позолотой в деталях. Иркутских чиновников встречал и развлекал симфонический оркестр областной филармонии, который был заслан в Вену заранее.

Эта дорогостоящая путёвка Левченко могла оплачиваться из бюджета Иркутской области как служебная командировка.

А в Тулунском районе Иркутской области в том же 2019-м люди, потерявшие во время паводков жильё, месяцами не могли добиться помощи и компенсаций. Жители рассказали активистам Общероссийского народного фронта, что им даже приходилось нанимать адвокатов за свои деньги и обращаться в суд, чтобы добиться от чиновников выплат.

В конце 2018-го Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать действующий на тот момент губернатор Сергей Левченко. Поводом для разбирательства послужила публикация видеозаписи блогера Артёма Павлечко. На кадрах видно, как Левченко пристреливает ружьё, потом палит в берлогу и точным выстрелом в голову убивает медведя. После зверя вытаскивают из логова с помощью верёвки.

В пресс-службе губернатора объяснились. Мол, запись сделана в ноябре 2016 года во время лицензированной охоты на медведя-шатуна. Однако автор видео утверждал другое. — Медведь спал в берлоге, шатуном он не был. Также очередная ложь заключается в том, что охота была якобы в конце ноября. Убийство же вот этого медведя, якобы шатуна, который спал в берлоге, было 5 января 2017 года. В это время охота запрещена, это незаконно, — уверял Артём Павлечко в интервью телевизионщикам.