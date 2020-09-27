Деньги любят счёт. Всероссийский воровской общак остался без главбуха

Бездыханное тело 45-летнего Кахи Гальского нашли 24 сентября 2020 года около 18:15 в камере СИЗО-1 Омска, куда его недавно этапировали из Москвы. Врачи тюрьмы провели реанимационные мероприятия, а также вызвали скорую. Прибывшие медики пытались запустить сердце арестанта электрошокером, но не смогли. Они и констатировали смерть Кахи Гальского.

Представители УФСИН РФ по Омской области утверждают, что его смерть была не криминальной.

— Прибывшая на место оперативно-следственная группа телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружила. Предварительная причина смерти — внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия лёгочной артерии. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в УФСИН РФ по Омской области.

Каха Гальский был этапирован в Омскую область из Москвы, чтобы отбывать четырёхлетний срок, который ему дал осенью 2019 года Кунцевский райсуд Москвы за наркотики. На свободе он фактически замещал Шакро Молодого. По оперативным данным, он контролировал воровские группировки, а также всероссийскую криминальную кассу — общак, или облако.

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Каха родился в 1975 году в Гали и был коронован в Москве в 1999-м. За это время Каха неоднократно задерживался на различных воровских сходках и мероприятиях, однако ему всегда удавалось избежать заключения. Каха считается человеком из ближайшего окружения Шакро Молодого, потому что является казначеем всероссийского криминального общака. Даже их особняки стоят рядом — в престижном Одинцовском районе Московской области. По словам источников, после задержания Шакро Каха фактически исполнял его обязанности: принимал взносы из регионов, контролировал общак, самостоятельно решал некоторые вопросы в воровской среде, а также держал Шакро в курсе дел. Каху регулярно задерживали: например, в Москве в июне 2017 года, когда в одном из столичных ресторанов он разбирался с визитёром из Новосибирска, который претендовал на звание хранителя общака, — Павлом Брусенцевым (Паша Бешеный). В декабре 2018 года Каха попался в Москве с наркотиками.

В криминальном мире обсуждается версия об убийстве Кахи в СИЗО Омска якобы по заказу его многочисленных врагов. Накануне своей гибели он якобы был жестоко избит в СИЗО, фактически речь идёт о расправе. Когда-то его лютыми врагами были Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский) и Салифов Надир Нариман оглы (Лоту Гули). Но оба были убиты, причём последний — несколько дней назад в Турции. В последнее время среди оппонентов Кахи назывался вор в законе Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина).

Главный вопрос теперь — кто будет контролировать общероссийский общак? Это своеобразный банк, который пополняется взносами от братвы из разных регионов России. Деньги идут на скупку активов, подкуп чиновников и силовиков, на адвокатов, на поддержку воров в законе и братвы в колониях и СИЗО, а также их семей. Точный размер всероссийского общака неизвестен, однако, по оценке оперативников, может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

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Из общака оплачиваются лечение и пенсия для пожилых воров в законе. Сейчас в российских колониях содержится около 100 "законников"-пенсионеров, в том числе и Шакро, которым по блатным понятиям запрещено работать на государство или получать от него помощь. Они находятся на пожизненном обеспечении братвы, получая в качестве поддержки пенсию в сотни тысяч рублей.

Из главных претендентов на контроль за воровским общаком можно назвать представителей мафиозного клана Шакро Молодого и его лютого врага Тариэла Ониани (Таро). Первый отбывает десятилетний срок в России, а второй этапирован в Испанию по запросу местных силовиков. После вступления в России в силу антиворовских поправок в Уголовный кодекс в криминальном мире обсуждается вопрос об эвакуации общака за границу, в безопасное место. Впрочем, как говорят оперативники, единого мнения пока нет.