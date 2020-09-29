Сумасшествие, оккультизм, травля. Кто или что довело депутата под Петербургом до убийства жены

28 сентября под Санкт-Петербургом произошло загадочное убийство. Муниципальный депутат посёлка Комарово Курортного района Игорь Шокин жестоко расправился со своей любимой супругой, отрезав части её тела. Без явных поводов и причин. Он уже задержан, однако его состояние пока не позволяет провести допрос. В первую очередь Шокина направят на психиатрическую экспертизу. Проверяется информация, что парламентарий навещал экстрасенсов. Не исключено, что он попытался исполнить некий оккультный ритуал.

Тихий сосед

Трагедия разыгралась в посёлке Комарово, расположенном в двух часах езды от Петербурга. Местность там живописная: посёлок находится на берегу Финского залива. Население небольшое — всего 1300 человек. Все друг друга знали и даже не могли предположить, что тихий депутат Шокин так жестоко расправится со своей супругой, с которой он прожил душа в душу 30 лет.

Фото © LIFE SHOT

В понедельник сын Шокиных не мог дозвониться до родителей. Он испугался и попросил соседей навестить их дом и проверить, всё ли там в порядке. Но дверь им никто не открыл. Однако сосед увидел силуэт Игоря Шокина в окне: тот кутался в какую-то ткань, напоминающую триколор. Неожиданно Шокин выпрыгнул из окна с обратной стороны дома и побежал в сторону железнодорожных путей в почти обнажённом виде.

Этим он напугал соседа, и тот вызвал полицию. В доме сыщики обнаружили страшную находку: в луже крови лежала 61-летняя супруга депутата Татьяна Шокина. У женщины были отрезаны уши, а в глаз воткнута ложка. Рядом с телом были разбросаны ножи.

Оперативники отправились ловить подозреваемого. Как выяснилось, несколько раз местные жители видели его грязного и окровавленного в разных местах посёлка. Вскоре сыщики нашли Шокина в кустах около одного из домов. На нём был синий комбинезон, который он украл из сарая соседей. Оперативников он встретил без эмоций. Полицейские его скрутили и доставили в участок.

Соседи были шокированы жестоким убийством, потому что знали Шокиных только с хорошей стороны.

— Я знал [Шокина] только с положительной стороны, потому что никогда я его не видел ни пьющим, ни курящим, ни где-то гуляющим. Никогда не было слухов никаких про их семью, что у них что-то плохо, какие-то скандалы. Никогда такого не было. Мирная семья, — рассказал знакомый семьи депутата.

По словам соседей, Шокин очень любил жену, заботился о ней, встречал с работы и помогал в быту. Пару охарактеризовали как идеальную и очень дружную, добавив, что депутат никогда не злоупотреблял алкоголем, а с супруги "сдувал пылинки".

Пока всё указывает на то, что у Шокина могли быть серьёзные проблемы с психикой. Соседи заметили, что в последнее время он не занимался хозяйством, мог долго сидеть и смотреть в одну точку, ни с кем не разговаривал, иногда выходил с палкой на улицу и размахивал ею, будто кого-то отгоняя. Этим он напугал детей и привлёк внимание соседей. Есть ещё одна версия жестокого убийства. Не исключено, что на состояние Шокина повлияли оккультные увлечения. Проверяется информация, что он посещал экстрасенсов. Возможно, он попытался совершить какой-то оккультный обряд. У некоторых народов отрезание ушей практикуется до сих пор. Так, например, поступают с людьми, в отношении которых вынесено решение о кровной мести. Им отрезают уши и хоронят вместе с телом убитого ими человека. По преданию, с этого момента душа убийцы становится вечным рабом в загробном мире у погибшего. Оперативники сейчас ищут экстрасенса, к которому мог ходить парламентарий.

Сам Шокин находится в одной из больниц под усиленной охраной. Пока непонятно, сможет ли он давать показания. В первую очередь будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос о его вменяемости. Если Шокин не симулирует своё состояние, то его могут отправить на принудительное лечение в специальную клинику. Не исключено, что его довели до срыва долгой травлей.

Неугодный депутат

Игорь Шокин прожил в посёлке вместе со своей женой 30 лет. Вырастили сына. Долгое время Шокин работал на заводе, который занимался строительством дач, но год назад решил изменить свою жизнь и избраться местным депутатом."Я стараюсь работать на благо Комарово без шума и реальными делами", — заявил во время предвыборной кампании Шокин. Действительно, люди отзывались о нём как о хорошем и добром человеке, который всегда прислушивается к общественному мнению. Шокин с женой также раздавали односельчанам цветы, которые выращивали на своём участке.

— Человек он неконфликтный, абсолютно нормальный. В Комарово он всех знал. Живёт давно, работал на основном предприятии Комарово. В совете он интересы простых избирателей представлял. Вопросы поднимал по благоустройству Комарово. Он простой рабочий человек, который продвигал то, что говорили люди. Только законотворческих инициатив он не вносил, — рассказал Лайфу депутат посёлка Комарово Юрий Куликов.

© LIFE SHOT

У Шокина были все шансы победить на выборах. Так и произошло. Он получил 106 голосов. Только вот проигравшим комаровским депутатам это совсем не понравилось. Они начали вести против Шокина информационную войну и стали травить его в местных группах в социальных сетях.

— Депутаты не могли пережить проигрыш и организовали в отношении него травлю в соцсетях. Постоянно выкладывали фотографии его дома. Это бывшее служебное жильё дачного треста, в котором он работал. Угрожали, что напишут жалобу на него: якобы его дом находится за красными линиями. Писали анонимные жалобы на его вторую дачу. Однажды даже выложили фото, как он стоит в резиновых сапогах и сушит бельё, — добавил Юрий Куликов.

И действительно, анонимные жалобы были. Ещё в ноябре 2019 года по поводу дома Шокина на улице Васильева написали донос в местную службу Госстройнадзора — якобы его дом построен с многочисленными нарушениями и незаконной перепланировкой. Разбирательство по этому вопросу затянулась на долгое время, и, чтобы решить вопрос, Шокину необходимо было заплатить 500 тысяч рублей. Зарплата у депутата-самовыдвиженца была скромная, да и жена его работала администратором в местном конноспортивном клубе и получала немного. Поэтому сумма для семьи была неподъёмная.