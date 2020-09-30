Пенсионерке из Подмосковья удалили 15-килограммовую опухоль

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили 64-летней пациентке огромную опухоль матки диаметром свыше 35 сантиметров и весом в 15 килограммов. Об уникальной операции рассказала пресс-служба регионального Минздрава.
— Опухоль оттеснила органы брюшной полости вправо. Так, селезёнка была вдавлена вверх в диафрагму, левая почка переместилась в противоположную сторону, единственный орган, который остался на месте, это печень, — уточнили в ведомстве.
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Операция продлилась почти три часа, за это время врачи удалили максимальное количество злокачественной опухоли, после чего провели внутрибрюшную аэрозольную химиотерапию под давлением. К такому сочетанию до этого вмешательства не прибегали нигде в мире. В настоящий момент пациентка выписана домой и продолжает лечение под наблюдением врачей. Ей предстоит курс химиотерапии.
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