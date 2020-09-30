Армения показала перемещение турецких F-16 у зоны карабахского конфликта

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила заявления ведомства о том, что воздушная операция ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе проходит под наблюдением турецких военных, и опубликовала в "Фейсбуке" видеозапись с картой, на которой отображены перемещения авиации противника.

— Два истребителя F-16 ВВС Турции, а также штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана ​​произвели обстрел высот Гадрута в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа), — написала она.

Степанян указывает на тот факт, что одновременно с этим в воздухе у западной границы Армении, над территорией Турции, находился дистанционный командный пункт E7-T турецких ВВС. При этом ранее коллега Степанян Арцрун Ованнисян заявил, что армянским военным удалось перехватить разговоры пилотов, которые велись на турецком языке.