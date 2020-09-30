Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила заявления ведомства о том, что воздушная операция ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе проходит под наблюдением турецких военных, и опубликовала в "Фейсбуке" видеозапись с картой, на которой отображены перемещения авиации противника.
В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС АрменииВ МИД страны назвали имя погибшего лётчика.
— Два истребителя F-16 ВВС Турции, а также штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана произвели обстрел высот Гадрута в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа), — написала она.
Степанян указывает на тот факт, что одновременно с этим в воздухе у западной границы Армении, над территорией Турции, находился дистанционный командный пункт E7-T турецких ВВС. При этом ранее коллега Степанян Арцрун Ованнисян заявил, что армянским военным удалось перехватить разговоры пилотов, которые велись на турецком языке.
Турция свозит в Карабах наёмников. Среди них могут быть боевики, уничтожившие христианский монастырь в АлеппоРуководитель арабского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Василий Останин-Головня — о том, какие боевики могут попасть в полыхающий Карабах.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Армения показала перемещение турецких F-16 у зоны карабахского конфликта
сегодня в 23:03
Путин и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе
сегодня в 21:23
Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видео
сегодня в 19:50
Комментариев: 0