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Армения показала перемещение турецких F-16 у зоны карабахского конфликта

На записи виден также воздушный командный пункт.

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Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила заявления ведомства о том, что воздушная операция ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе проходит под наблюдением турецких военных, и опубликовала в "Фейсбуке" видеозапись с картой, на которой отображены перемещения авиации противника.

В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС Армении

В МИД страны назвали имя погибшего лётчика.

Два истребителя F-16 ВВС Турции, а также штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана ​​произвели обстрел высот Гадрута в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа), — написала она.

Степанян указывает на тот факт, что одновременно с этим в воздухе у западной границы Армении, над территорией Турции, находился дистанционный командный пункт E7-T турецких ВВС. При этом ранее коллега Степанян Арцрун Ованнисян заявил, что армянским военным удалось перехватить разговоры пилотов, которые велись на турецком языке.

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Руководитель арабского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Василий Останин-Головня — о том, какие боевики могут попасть в полыхающий Карабах.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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