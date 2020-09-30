Путин и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.
Отмечается, что инициатором общения стал президент Франции, темой разговора лидеров двух стран стало обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с тем, что боевые действия по-прежнему продолжаются.
— Владимир Путин и Эмманюэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности, — говорится в сообщении.
В МИД РФ озабочены сообщениями о переброске иностранных боевиков в КарабахВ ведомстве призвали власти заинтересованных государств не допустить участия наёмников в конфликте.
Кроме того, президенты России и Франции подчеркнули, что урегулировать конфликт необходимо только политико-дипломатическими методами.
— В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств — сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса, — добавили в пресс-службе российского лидера.
Также в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии. Путин в очередной раз указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела республики и давления на власти страны.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило озабоченность информацией о переброске в Карабах иностранных боевиков.
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