Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видео

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В столице Армении волонтёры собирают гуманитарную помощь для жителей и военных, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе. Как отмечается, пункты сбора необходимого появились по всему Еревану.

— Мы просто не ожидали, что будет вот такой поток людей. Прохожие просто оставляют и отходят. Оставляют молитвы, крестики и записки солдатам, — рассказала Лайфу организатор акции Лилия Захарченко.

Кроме того, жители приносят в пункты сбора гумпомощи продукты, лекарства, сигареты и вещи первой необходимости.

Добровольцы пожелали военным вернуться живыми и здоровыми к своим близким и родным. Один из жителей Еревана отметил, что армянский народ в самые тяжёлые времена всегда проявлял единение.

Тем временем в Минобороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что за последние сутки погибло ещё 23 военнослужащих. Таким образом, за четыре дня боевых действий в зоне вооружённого конфликта погибло 104 военных.