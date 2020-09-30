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Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видео

Тем временем в Минобороны НКР сообщили, что с начала конфликта погибло уже 104 военнослужащих.

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Видео © LIFE SHOT

В столице Армении волонтёры собирают гуманитарную помощь для жителей и военных, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе. Как отмечается, пункты сбора необходимого появились по всему Еревану.

Мы просто не ожидали, что будет вот такой поток людей. Прохожие просто оставляют и отходят. Оставляют молитвы, крестики и записки солдатам, — рассказала Лайфу организатор акции Лилия Захарченко.

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В ведомстве призвали власти заинтересованных государств не допустить участия наёмников в конфликте.

Кроме того, жители приносят в пункты сбора гумпомощи продукты, лекарства, сигареты и вещи первой необходимости.

Добровольцы пожелали военным вернуться живыми и здоровыми к своим близким и родным. Один из жителей Еревана отметил, что армянский народ в самые тяжёлые времена всегда проявлял единение.

Тем временем в Минобороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что за последние сутки погибло ещё 23 военнослужащих. Таким образом, за четыре дня боевых действий в зоне вооружённого конфликта погибло 104 военных.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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