В Армении считают, что действия ВВС Азербайджана в Карабахе корректируются из Турции

В Министерстве обороны Армении заявили, что действия воздушных войск Азербайджана во время операции против Нагорного Карабаха корректировались из Турции.
— Азербайджан передал руководство воздушной операцией против Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) ВВС Турции, — говорится в сообщении военного ведомства.
Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплексаВ Баку отметили, что три ракеты не взорвались из-за их плохого качества.
Отмечается, что управление ВВС Азербайджана происходило из турецкого пункта Е7-Т на участке Карс — Эрзурум. В Минобороны Армении предположили, что командование ВВС Турции находилось именно там.
Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30?СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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