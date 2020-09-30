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В Армении считают, что действия ВВС Азербайджана в Карабахе корректируются из Турции

Отмечается, что управление может идти из командного пункта на участке Карс — Эрзурум.

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Фото © ТАСС / Минобороны Армении

В Министерстве обороны Армении заявили, что действия воздушных войск Азербайджана во время операции против Нагорного Карабаха корректировались из Турции.

Азербайджан передал руководство воздушной операцией против Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) ВВС Турции, — говорится в сообщении военного ведомства.

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В Баку отметили, что три ракеты не взорвались из-за их плохого качества.

Отмечается, что управление ВВС Азербайджана происходило из турецкого пункта Е7-Т на участке Карс — Эрзурум. В Минобороны Армении предположили, что командование ВВС Турции находилось именно там.

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СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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