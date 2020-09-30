Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплекса

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" во время боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
— Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника из выпущенных три ракеты не взорвались, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".
В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС АрменииВ МИД страны назвали имя погибшего лётчика.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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