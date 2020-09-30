Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплекса

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" во время боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

— Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника из выпущенных три ракеты не взорвались, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".