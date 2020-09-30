Алиев назвал условие прекращения боёв в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Армения выведет свои вооружённые силы с этой территории. По его словам, это единственное условие Баку.

— У нас только одно условие: Вооружённые силы Армении в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Если Правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться — и установится мир в регионе... Я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путём, — заявил Алиев при посещении госпиталя, где проходят лечение раненные в Карабахе военные.

Он пообещал, что Азербайджан "восстановит свою территориальную целостность", и при этом подчеркнул, что поручил ВС страны не предпринимать никаких действий в отношении гражданского населения Армении.