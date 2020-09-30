Алиев назвал условие прекращения боёв в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Армения выведет свои вооружённые силы с этой территории. По его словам, это единственное условие Баку.
— У нас только одно условие: Вооружённые силы Армении в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Если Правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться — и установится мир в регионе... Я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путём, — заявил Алиев при посещении госпиталя, где проходят лечение раненные в Карабахе военные.
Он пообещал, что Азербайджан "восстановит свою территориальную целостность", и при этом подчеркнул, что поручил ВС страны не предпринимать никаких действий в отношении гражданского населения Армении.
Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплексаВ Баку отметили, что три ракеты не взорвались из-за их плохого качества.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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