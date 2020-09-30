В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС Армении

В Сети появились кадры, предположительно, упавшего накануне штурмовика Су-25 ВВС Армении. Фотографии опубликовал один из армянских телеграм-каналов. На обломках самолёта видны опознавательные знаки Военно-воздушных сил страны, сам борт почти полностью сгорел.
Кроме того, в МИД Армении назвали имя погибшего лётчика.
Фото © Telegram / bagramyan26
— Погиб пилот Вооружённых сил Республики Армения майор Валерий Данелин, — сообщили в МИД, добавив, что он выполнял боевые задачи по отражению воздушных атак азербайджанской авиации по военным и гражданским объектам.
"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовикеПо данным Еревана, с момента начала боевых действий в Карабахе погибло почти 800 азербайджанских военных.
При этом в Баку утверждают, что два Су-25 ВВС Армении врезались в гору и взорвались, а не были сбиты, и всё остальное — "абсурд и дезинформация".
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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