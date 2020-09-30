В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС Армении

В Сети появились кадры, предположительно, упавшего накануне штурмовика Су-25 ВВС Армении. Фотографии опубликовал один из армянских телеграм-каналов. На обломках самолёта видны опознавательные знаки Военно-воздушных сил страны, сам борт почти полностью сгорел.

Кроме того, в МИД Армении назвали имя погибшего лётчика.

Фото © Telegram / bagramyan26

— Погиб пилот Вооружённых сил Республики Армения майор Валерий Данелин, — сообщили в МИД, добавив, что он выполнял боевые задачи по отражению воздушных атак азербайджанской авиации по военным и гражданским объектам.

При этом в Баку утверждают, что два Су-25 ВВС Армении врезались в гору и взорвались, а не были сбиты, и всё остальное — "абсурд и дезинформация".