"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовике

Армения считает "неумелыми" опровержения Азербайджана о сбитом истребителе Су-25, об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

— Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолётов (F-16. — Прим. Лайфа) у Военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции, — подчеркнул он.

Кроме того, Ованнисян заявил о том, что в Нагорном Карабахе с момента начала военных действий уничтожено 137 танков и бронетехники Азербайджана, сбито 72 беспилотника, семь вертолётов и самолёт, а также убито 790 военных.