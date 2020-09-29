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"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовике

По данным Еревана, с момента начала боевых действий в Карабахе погибло почти 800 азербайджанских военных.

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Фото © Минобороны Республики Армения

Армения считает "неумелыми" опровержения Азербайджана о сбитом истребителе Су-25, об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергают

По версии Еревана, истребитель находился на территории Азербайджана.

Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолётов (F-16. — Прим. Лайфа) у Военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции, подчеркнул он.

Кроме того, Ованнисян заявил о том, что в Нагорном Карабахе с момента начала военных действий уничтожено 137 танков и бронетехники Азербайджана, сбито 72 беспилотника, семь вертолётов и самолёт, а также убито 790 военных.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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