"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовике

Армения считает "неумелыми" опровержения Азербайджана о сбитом истребителе Су-25, об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.
Армения заявила, что её штурмовик сбит турецким F-16. Баку и Анкара опровергаютПо версии Еревана, истребитель находился на территории Азербайджана.
— Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолётов (F-16. — Прим. Лайфа) у Военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции, — подчеркнул он.
Кроме того, Ованнисян заявил о том, что в Нагорном Карабахе с момента начала военных действий уничтожено 137 танков и бронетехники Азербайджана, сбито 72 беспилотника, семь вертолётов и самолёт, а также убито 790 военных.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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