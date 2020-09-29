Путин и Пашинян провели второй разговор за три дня

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что лидеры стран обсудили вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе.
— Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса, — подчеркнули в Кремле, добавив, что российский президент выразил серьёзную озабоченность сложившейся ситуацией.
Напомним, что лидеры России и Армении также обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону 27 сентября.
Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30?СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии и начали публиковать видеозаписи уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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