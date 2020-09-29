СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.
Откуда взялся F-16?
Вечером 29 сентября Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолёт-штурмовик Су-25. Пилот погиб. Если это правда, то прямое вмешательство турецких истребителей в конфликт показало серьёзность намерений Турции оказать поддержку Азербайджану. Этот инцидент может значительно осложнить воздушную обстановку в районе боевых действий.
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. F-16 — основная и самая массовая боевая машина сил НАТО в Европе.
Дрожь земли. Что такое "Смерч" и "Солнцепёк", которыми Азербайджан стреляет по КарабахуТяжёлое вооружение, которое применяют военные, из-за разрушительной силы сравнивают с оружием массового поражения.
Командир камчатского соединения ПВО СССР подполковник запаса Олег Харченков отметил, что турецкие F-16 до сих пор используются во многих странах мира, а почти вся европейская система ПВО состоит именно из этих машин.
F-16 — это опасный противник. Машина хоть и не самая новая, но современная. Турция регулярно эти самолёты модернизирует. Помимо ракет "воздух — воздух" самолёты этого типа могут использовать для атаки наземных объектов бомбы с лазерным наведением. Если исходить из того, какая информация приходит, то удары F-16 наносят из воздушного пространства Азербайджана. Это значит, что боеприпас до цели может лететь несколько десятков километров. Сам истребитель при этом находится вне зоны действия комплексов ПВО малой дальности, которые есть в распоряжении у армянских военных
Сбитый танк
Уничтоженный Су-25, по словам Харченкова, ничего не мог противопоставить турецкому истребителю, поскольку, вероятно, находился в прифронтовой полосе и, скорее всего, был сбит в воздушном пространстве Армении.
Южный щит России. Как устроена самая боеспособная военная база ГюмриНа территории Армении расположена российская военная база, вооружённая и оснащённая по последнему слову техники. Уникальный объект называют форпостом России на южном направлении. Лайф разбирался в правовом статусе объекта и в способности российских военных реагировать на нападения или обстрелы террористов и регулярных армий других государств.
Это дозвуковая машина, которая по части воздушной войны практически бесполезна. Основная задача штурмовика — отрабатывать удары по земле. Су-25 нужен для того, чтобы прижать противника к земле, отсечь его огнём и дать возможность наземным частям перегруппироваться. Бронирование у него хорошее, но попадания ракет с тепловым наведением машина всё равно пережить не может. Кроме того, F-16 наверняка издали взял его на прицел — у этого истребителя дальность обнаружения порядка 300 километров была раньше. Сейчас, наверное, даже больше, поэтому армянский штурмовик даже облучения мог не почувствовать
Кто кого?
Боевой радиус истребителя F-16 составляет 1,5 тыс. километров. Борт, атаковавший Су-25 ВВС Армении, согласно поступающим данным, мог находиться в глубине территории Азербайджана до 60 километров. Су-25 при этом, учитывая географические особенности Армении, могли сбить если не над аэродромом базирования, то в непосредственной близости от него.
Бывшие военные лётчики отмечают, что противостоять дальнобойным ракетам, выпущенным с борта F-16, почти невозможно. На борту F-16 работает высокопроизводительная РЛС AN/APG-65, с помощью которой лётчик лишь выбирает обнаруженные цели и производит пуск ракет. При этом дальность ракет AIM-120 Amraam составляет до 120 километров, поэтому штурмовик ВВС Армении мог быть сбит без выхода из воздушного пространства Азербайджана. Косвенно на эту возможность указывает и участок боевых действий. От аэродрома в городе Гянджа до города Варденис чуть больше сотни километров по прямой.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Без применения сил ПВО, например, таких комплексов, как С-300, снизить активность турецких F-16 в районе Нагорного Карабаха смогут лишь российские истребители Су-30. Четыре машины Армения получила ещё в 2019 году, однако, по словам военного эксперта Александра Ермакова, ведущую роль в результатах воздушного боя в таких условиях будет решать осведомлённость.
Чтобы мониторить обстановку, есть самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. Они летают вдоль границы с турецкой стороны, и это видели на разных сервисах вроде флайтрадара. Сложность оценки состоит в том, что ВВС Армении получили Су-30 совсем недавно и вряд ли успели хорошо освоить эти машины. С другой стороны, у ВВС Азербайджана с истребительной авиацией вообще не очень, там только старые МиГ-29 остались
Ермаков заметил также, что результаты воздушного боя ещё со времён Первой мировой войны определяются в первую очередь условиями вхождения в него: кто первым появится с более удачной позиции, кто не даст себя обнаружить и атакует с оптимальной дистанции.
Техника начинает играть роль либо при очень большом разрыве, которого у Су-30 и современных F-16 практически нет, либо если первая атака не удалась и стороны вместо того, чтобы разойтись, продолжают биться
При этом эксперты уверены, что боевого радиуса российского истребителя Су-30 и бортовой РЛС "Барс" с дальностью обнаружения и захвата цели до 150 километров будет достаточно, чтобы "проверить" всю воздушную обстановку в районе Нагорного Карабаха прямо с территории Армении.
Комментариев: 0