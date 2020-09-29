СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.

Откуда взялся F-16?

Вечером 29 сентября Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолёт-штурмовик Су-25. Пилот погиб. Если это правда, то прямое вмешательство турецких истребителей в конфликт показало серьёзность намерений Турции оказать поддержку Азербайджану. Этот инцидент может значительно осложнить воздушную обстановку в районе боевых действий.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. F-16 — основная и самая массовая боевая машина сил НАТО в Европе.

Командир камчатского соединения ПВО СССР подполковник запаса Олег Харченков отметил, что турецкие F-16 до сих пор используются во многих странах мира, а почти вся европейская система ПВО состоит именно из этих машин.

F-16 — это опасный противник. Машина хоть и не самая новая, но современная. Турция регулярно эти самолёты модернизирует. Помимо ракет "воздух — воздух" самолёты этого типа могут использовать для атаки наземных объектов бомбы с лазерным наведением. Если исходить из того, какая информация приходит, то удары F-16 наносят из воздушного пространства Азербайджана. Это значит, что боеприпас до цели может лететь несколько десятков километров. Сам истребитель при этом находится вне зоны действия комплексов ПВО малой дальности, которые есть в распоряжении у армянских военных Олег Харченков Командир камчатского соединения ПВО СССР полковник запаса

Сбитый танк

Уничтоженный Су-25, по словам Харченкова, ничего не мог противопоставить турецкому истребителю, поскольку, вероятно, находился в прифронтовой полосе и, скорее всего, был сбит в воздушном пространстве Армении.

Это дозвуковая машина, которая по части воздушной войны практически бесполезна. Основная задача штурмовика — отрабатывать удары по земле. Су-25 нужен для того, чтобы прижать противника к земле, отсечь его огнём и дать возможность наземным частям перегруппироваться. Бронирование у него хорошее, но попадания ракет с тепловым наведением машина всё равно пережить не может. Кроме того, F-16 наверняка издали взял его на прицел — у этого истребителя дальность обнаружения порядка 300 километров была раньше. Сейчас, наверное, даже больше, поэтому армянский штурмовик даже облучения мог не почувствовать Олег Харченков Командир камчатского соединения ПВО СССР полковник запаса

Кто кого?

Боевой радиус истребителя F-16 составляет 1,5 тыс. километров. Борт, атаковавший Су-25 ВВС Армении, согласно поступающим данным, мог находиться в глубине территории Азербайджана до 60 километров. Су-25 при этом, учитывая географические особенности Армении, могли сбить если не над аэродромом базирования, то в непосредственной близости от него.

Бывшие военные лётчики отмечают, что противостоять дальнобойным ракетам, выпущенным с борта F-16, почти невозможно. На борту F-16 работает высокопроизводительная РЛС AN/APG-65, с помощью которой лётчик лишь выбирает обнаруженные цели и производит пуск ракет. При этом дальность ракет AIM-120 Amraam составляет до 120 километров, поэтому штурмовик ВВС Армении мог быть сбит без выхода из воздушного пространства Азербайджана. Косвенно на эту возможность указывает и участок боевых действий. От аэродрома в городе Гянджа до города Варденис чуть больше сотни километров по прямой.

Без применения сил ПВО, например, таких комплексов, как С-300, снизить активность турецких F-16 в районе Нагорного Карабаха смогут лишь российские истребители Су-30. Четыре машины Армения получила ещё в 2019 году, однако, по словам военного эксперта Александра Ермакова, ведущую роль в результатах воздушного боя в таких условиях будет решать осведомлённость.

Чтобы мониторить обстановку, есть самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. Они летают вдоль границы с турецкой стороны, и это видели на разных сервисах вроде флайтрадара. Сложность оценки состоит в том, что ВВС Армении получили Су-30 совсем недавно и вряд ли успели хорошо освоить эти машины. С другой стороны, у ВВС Азербайджана с истребительной авиацией вообще не очень, там только старые МиГ-29 остались Александр Ермаков Военный эксперт

Ермаков заметил также, что результаты воздушного боя ещё со времён Первой мировой войны определяются в первую очередь условиями вхождения в него: кто первым появится с более удачной позиции, кто не даст себя обнаружить и атакует с оптимальной дистанции.

Техника начинает играть роль либо при очень большом разрыве, которого у Су-30 и современных F-16 практически нет, либо если первая атака не удалась и стороны вместо того, чтобы разойтись, продолжают биться Александр Ермаков Военный эксперт