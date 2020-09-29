Посол Армении в РФ: Народ Нагорного Карабаха выбрал свою судьбу

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян считает территориальные претензии азербайджанских властей в отношении Нагорного Карабаха незаконными, а их политику циничной по отношению к проживающим там людям. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
— Цинизм должен иметь границы. Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана. Нагорный Карабах был исключительно в составе советского Азербайджана. Нагорный Карабах так же выходил из состава Азербайджана при распаде СССР, как и Азербайджан выходил из состава СССР, — рассуждает он.
По словам дипломата, при решении этого вопроса во главе угла должна стоять не политика, а судьбы граждан, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Это к ним, со слов Тоганяна, не хочет прислушиваться Баку.
Ведущая армянского канала заплакала в прямом эфире, зачитывая список погибшихСтолкновение между Азербайджаном и Арменией продолжается, и жители стран не могут оставаться равнодушными к смертям соотечественников.
— Чтобы слышать, что хотят эти люди, как минимум надо перестать их бомбить, сесть за стол переговоров и понять, что сегрегацию по национальному признаку нельзя допускать, — указывает армянский посол. — Народ выбрал свою судьбу, хочет строить своё государство, строить и жить на своей исторической земле.
Собеседник Лайфа обратил особое внимание на роль, которую в эскалации конфликта сыграла Турция. По его словам, сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил военный самолёт Су-25 ВВС Армении, это зафиксированный факт.
Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30?СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.
— То есть война продолжается, массированная агрессия против Армении. На территории Армении сегодня зафиксировано сбитие этого самолёта, — заключил он.
Как уже сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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