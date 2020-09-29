Посол Армении в РФ: Народ Нагорного Карабаха выбрал свою судьбу

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян считает территориальные претензии азербайджанских властей в отношении Нагорного Карабаха незаконными, а их политику циничной по отношению к проживающим там людям. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

— Цинизм должен иметь границы. Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана. Нагорный Карабах был исключительно в составе советского Азербайджана. Нагорный Карабах так же выходил из состава Азербайджана при распаде СССР, как и Азербайджан выходил из состава СССР, — рассуждает он.

По словам дипломата, при решении этого вопроса во главе угла должна стоять не политика, а судьбы граждан, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Это к ним, со слов Тоганяна, не хочет прислушиваться Баку.

— Чтобы слышать, что хотят эти люди, как минимум надо перестать их бомбить, сесть за стол переговоров и понять, что сегрегацию по национальному признаку нельзя допускать, — указывает армянский посол. — Народ выбрал свою судьбу, хочет строить своё государство, строить и жить на своей исторической земле.

Собеседник Лайфа обратил особое внимание на роль, которую в эскалации конфликта сыграла Турция. По его словам, сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил военный самолёт Су-25 ВВС Армении, это зафиксированный факт.

— То есть война продолжается, массированная агрессия против Армении. На территории Армении сегодня зафиксировано сбитие этого самолёта, — заключил он.