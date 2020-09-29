Падение мировых цен на нефть ускорилось

Падение нефтяных котировок ускорилось до 4–5% на фоне роста опасений, связанных со спросом на сырьё из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:20 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в декабре опустилась на 4,5% — до 40,94 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы подешевели на 4,53% — до 40,51 доллара. Стоимость фьючерсов на WTI с поставкой в ноябре снизилась на 5,12% — до 38,52 доллара за баррель.