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Категорий: 17

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в Москве

Батюшке стало плохо накануне, и близкие вызвали скорую помощь.

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Фото © ТАСС / Андрей Васильев

В реанимацию одной из больниц в Москве доставлен бывший глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Как стало известно Mash, предварительно, у священнослужителя диагностировали заболевание головного мозга.

Протоиерею стало плохо накануне, и близкие вызвали скорую помощь. Медики осмотрели Смирнова и приняли решение доставить его в больницу. Сейчас священнослужитель находится в реанимационном отделении.

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Известный священник был госпитализирован в Москве в начале мая.

Напомним, 69-летний протоиерей Димитрий Смирнов в мае попал в больницу с подозрением на коронавирус. Спустя неделю стало известно, что священника подключили к аппарату ИВЛ.

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