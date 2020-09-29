Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в Москве

В реанимацию одной из больниц в Москве доставлен бывший глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Как стало известно Mash, предварительно, у священнослужителя диагностировали заболевание головного мозга.

Протоиерею стало плохо накануне, и близкие вызвали скорую помощь. Медики осмотрели Смирнова и приняли решение доставить его в больницу. Сейчас священнослужитель находится в реанимационном отделении.