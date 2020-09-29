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"Не самое подходящее время". Пётр Порошенко заразился коронавирусом

Экс-президент находится на домашнем лечении.

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Фото © ТАСС / Плачков Сергей

У бывшего президента Украины Петра Порошенко выявили коронавирус. Об этом он сам сообщил в "Фейсбуке".

Получил положительный тест на CoViD-19. Сейчас не самое подходящее время. Очень жаль, что пришлось прервать поездки по регионам, — написал Порошенко.

Экс-президент добавил, что ранее все болезни переносил "на ногах". Однако эта оказалась более коварна. Сейчас Порошенко находится на домашнем лечении и самоизоляции. Он обратился к украинцам и призвал соблюдать санитарные требования.

В Кремле подтвердили намерение Путина получить прививку от коронавируса

Дата вакцинации пока не определена.

Ранее коронавирусом переболела бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Политик две недели находилась в критическом состоянии.

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