"Не самое подходящее время". Пётр Порошенко заразился коронавирусом

У бывшего президента Украины Петра Порошенко выявили коронавирус. Об этом он сам сообщил в "Фейсбуке".

— Получил положительный тест на CoViD-19. Сейчас не самое подходящее время. Очень жаль, что пришлось прервать поездки по регионам, — написал Порошенко.

Экс-президент добавил, что ранее все болезни переносил "на ногах". Однако эта оказалась более коварна. Сейчас Порошенко находится на домашнем лечении и самоизоляции. Он обратился к украинцам и призвал соблюдать санитарные требования.