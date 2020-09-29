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Москвич в страхе перед коронавирусом выпил 30 таблеток "Арепливира" за раз. Но всё равно оказался в больнице

То есть он почти опустошил упаковку, которая стоит 12 тысяч рублей.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Житель Москвы решил перестраховаться от коронавируса и выпил сразу 30 таблеток нового российского препарата от инфекции "Арепливир". В больницу он всё же попал, но с другим диагнозом — острая экзогенная интоксикация, то есть отравление.

Как стало известно Лайфу, на момент приезда скорой 35-летний москвич Роман находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медикам он объяснил, что так сильно боялся заразиться коронавирусной инфекцией, что принял слишком большую дозу лекарства. Теперь мужчина находится в токсико-реанимационном отделении одной из столичных больниц. Отмечается, что ранее он никогда не состоял на учёте в наркодиспансерах.

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Пациентам необходимо наблюдение медиков, так как у лекарства есть побочные эффекты.

Напомним, "Арепливир" поступил в российские аптеки в середине сентября. Несмотря на цену в 12 тысяч рублей, в первый день продаж препарат пользовался настолько большим спросом, что к вечеру его не было ни в одной столичной аптеке.

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