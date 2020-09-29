Начальник из Google сломал руку, но диагноз поверг его в шок, когда он обратился к врачам

Когда старший менеджер по работе c клиентами в Google Джеймс Макгилл из Дублина, Ирландия, сломал руку, он не придал этому большого значения. Парень был готов провести несколько недель в гипсе, но всё оказалось куда страшнее. Время шло, а конечность так и не зажила и перестала работать должным образом. А затем начала отказывать нога.

Фото © Gofundme

Джеймс сделал МРТ по направлению врача и услышал шокирующий диагноз: лимфома мозга — редкий вид рака. Болезнь прогрессировала очень быстро. Вскоре парень потерял возможность глотать и пить и оказался прикован к постели, пишет Daily Mail. Началась отчаянная борьба за жизнь. А в мае пациенту, похудевшему до 37 кг, сказали, что ему остаются сутки.

Фото © Gofundme

Однако чудом 33-летний ирландец выжил, и у него появилась мечта — встретить Рождество с семьёй, покинув наконец больничную палату. Сейчас друзья парня собирают на платформе Gofundme деньги ему на подарок. Ведь дом нужно будет переоборудовать под потребности Джеймса, в том числе установить подъёмники и пандусы.