Путин одобрил идею продления "коронавирусных" выплат медикам до конца года

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства продлить дополнительные выплаты медикам за работу с "коронавирусными" пациентами до 1 января. Однако принципы начисления могут измениться.

Как рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, начисляться дополнительные денежные средства предлагается исходя из фактически отработанных смен. Так, оплата за одну смену не изменится, однако в случае переработок медики получат большую сумму за выполненную работу.

— Это более социально выверенный подход, более справедливый. И мы вместе с коллегами предлагаем такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса о выплатах будет предложено исходя из будущей эпидемиологической ситуации, — сказала Голикова.

По её словам, учётом отработанных смен будет заниматься руководство медучреждений. Вице-премьер добавила, что выплаты должны распространяться на врачей, средний и младший персонал стационаров, сотрудников амбулаторного звена, а также на врачей, средний и младший персонал скорой помощи.

— Если дейстивительно люди считают, что предлагаемый правительством вариант является более социально справедливым, пожалуйста, ничего против не имею. Но выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и действуют до сих пор, заканчиваются послезавтра. Поэтому наверняка на местах и в Москве нужно подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали с представителями профессионального сообщества, — прокомментировал всё это президент.