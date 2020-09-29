Власти Подмосковья не планируют закрывать школы на досрочные каникулы из-за коронавируса

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова пока не видит оснований, чтобы закрывать школы на досрочные каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал "360". По её словам, статистика по таким пациентам действительно растёт, однако "критической ситуации" в этом нет.

— Отмечено превышение эпидпорогов среди детей 7–14 лет на 0,8%. Заболеваемость CoViD-19 — тоже наблюдается подъём заболеваемости, — сообщила Микаилова на совещании с главой региона Андреем Воробьёвым. — Я по школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день.

В свою очередь губернатор Подмосковья поручил следить за ситуацией до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.

Напомним, что в московских школах осенние каникулы в этом учебном году продлятся не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября. Такой указ сегодня подписал Сергей Собянин в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса.