Россиян предложили оставить без корпоративов из-за коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал работодателям отказаться от проведения корпоративов. Цель — профилактика коронавирусной инфекции. Перечень рекомендаций опубликован на сайте федеральной службы.

— Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, — говорится в сообщении.

Работодателям рекомендуется измерять сотрудникам температуру перед входом в офис, запретить приём пищи на рабочих местах, размещать сотрудников на разных этажах, в разных кабинетах, а также организовать несколько рабочих смен. По возможности в рабочих помещениях следует применять бактерицидные лампы, рециркуляторы для регулярного обеззараживания воздуха. Также офисы должны проветриваться каждые два часа.

Особое внимание уделяется и дезинфекции. В организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки офиса и обработки рук. Уборка помещений должна производиться с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Особое внимание следует уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев и мест общего пользования.