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Названы возможные сроки нового пика коронавируса в России

При самом благоприятном развитии событий в наивысшей точке по заболеваемости эпидемия продержится всего неделю.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Аналитики спрогнозировали три сценария развития ситуации с коронавирусом в России. Согласно самому вероятному из них, страна достигнет нового пика заболеваемости CoViD-19 через две или три недели. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнёт спадать. Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября, — рассказал он РИА "Новости".

Тавадян не видит смысла в введении строгих ограничительных мер в стране. По её мнению, всеобщая самоизоляция будет эффективна для предотвращения роста заболеваемости при её соблюдении 80% граждан. Однако эксперт считает невозможным добиться такого показателя.

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