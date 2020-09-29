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Три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной под Оренбургом

По предварительной версии, водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся со служебной машиной.

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Фото © ГУ МЧС России по Оренбургской области

Три человека погибли в результате столкновения инкассаторского автомобиля Ford Transit и ВАЗ-2110 у села Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, ещё два человека получили различные травмы.

Фото © ГУ МЧС России по Оренбургской областиФото © ГУ МЧС России по Оренбургской области

Фото © ГУ МЧС России по Оренбургской области

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По предварительной версии, смертельная авария произошла по вине водителя ВАЗ-2110, который выехал на встречную полосу. Он и два его пассажира — 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек — погибли на месте. Полиция проводит проверку по факту страшной аварии.

Лихач за рулём машины каршеринга вылетел в Москву-реку. Пришлось поплавать — видео

Автомобиль почти полностью ушёл под воду.

Ранее спасатели достали из Москвы-реки автомобиль службы каршеринга, который пробил ограждение и упал в воду в районе Озерковской набережной. Лайф публиковал видео.

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