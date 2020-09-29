Три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной под Оренбургом

Три человека погибли в результате столкновения инкассаторского автомобиля Ford Transit и ВАЗ-2110 у села Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, ещё два человека получили различные травмы.

По предварительной версии, смертельная авария произошла по вине водителя ВАЗ-2110, который выехал на встречную полосу. Он и два его пассажира — 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек — погибли на месте. Полиция проводит проверку по факту страшной аварии.