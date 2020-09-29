Российские учёные придумали супертонкую камеру для смартфона

Учёные Самарского университета им. Королёва разработали технологию создания сверхтонкой камеры с почти нулевой толщиной. Такой объектив можно будет установить в смартфоны, видеорегистраторы и охранные камеры. Результаты работы российских специалистов были опубликованы в научном журнале Sensors.

— У нас давно практически вся электроника планарная, но размеры оптики в тех же смартфонах мешают сделать их ещё тоньше. А наш объектив превращается в плёнку на поверхности такой же плёночной электроники, — пояснил РИА "Новости" профессор кафедры технической кибернетики вуза Роман Скиданов.

В основе проекта лежит система Кассегрена (XVII век), до сих пор использующаяся в телескопостроении. Учёным также помогла новая технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.

Длина изготовленного объектива может быть на один-два порядка меньше его фокусного расстояния. Для подобного эффекта исследователи разработали отражающую кольцевую гармоническую линзу.

По словам Скиданова, к камере есть интерес со стороны иностранных производителей смартфонов. Эта концепция также была предложена для проекта Starshot, направленного на запуск аппарата к звезде Альфа Центавра, и его авторы согласились на сотрудничество.

Далее российские разработчики планируют устранять недостатки своей системы, к примеру малую светосилу и высокое светорассеяние.