"Настрой очень важен". Врач объяснил, как спасти сердце

Уменьшить риск развития болезней сердца можно с помощью положительных эмоций, так как одной из основных причин заболевания является стресс. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

— Положительные эмоции, безусловно, являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс — одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен, — приводит его слова РИА "Новости".

Доктор объяснил, что хорошее настроение может спасти в любых ситуациях, а человек с добрыми намерениями меньше подвержен стрессу. При этом нет такой зависимости, что добрые люди не болеют, а злые болеют.

— Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный — не болеть и продолжать оставаться злым, — заметил медик.

По словам специалиста, сердце обладает механизмом самообновления и может работать столько, сколько нужно. Однако этот процесс усложняют механизмы старения.