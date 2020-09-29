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"Настрой очень важен". Врач объяснил, как спасти сердце

Он также отметил, что нет такой зависимости, что добрые люди не болеют, а злые болеют.

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Уменьшить риск развития болезней сердца можно с помощью положительных эмоций, так как одной из основных причин заболевания является стресс. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Положительные эмоции, безусловно, являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс — одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен, — приводит его слова РИА "Новости".

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Заболевшие коронавирусом чаще всего умирают не из-за воспаления лёгких, заверили кардиологи, у пациентов просто не выдерживает сердце.

Доктор объяснил, что хорошее настроение может спасти в любых ситуациях, а человек с добрыми намерениями меньше подвержен стрессу. При этом нет такой зависимости, что добрые люди не болеют, а злые болеют.

Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный — не болеть и продолжать оставаться злым, — заметил медик.

По словам специалиста, сердце обладает механизмом самообновления и может работать столько, сколько нужно. Однако этот процесс усложняют механизмы старения.

Ранее госкорпорация "Ростех" показала комплекс для "перезапуска" сердца умершего пациента.

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